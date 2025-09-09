Reciben credenciales de cinco embajadores

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes en Palacio Nacional las cartas credenciales de cinco representantes diplomáticos acreditados en México.

El acto protocolario se llevó a cabo en el despacho de la Mandataria federal, quien portó la banda presidencial.

De acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, presentó sus credenciales el Embajador de la República Popular China, Chen Daojiang.

También entregó su carta la Embajadora de la República de Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli.

Posteriormente lo hicieron el representante del Reino de Arabia Saudita, Fahad Ali H. Almunawer; el Embajador del Reino de Noruega, Dag Halvor Nylander; y el del Reino de Bélgica, Patrick Herman.

Las cartas credenciales son documentos oficiales emitidos por los jefes de Estado que acreditan a sus representantes diplomáticos ante el Gobierno de México. Con su entrega, los embajadores quedan facultados para ejercer sus funciones y dar inicio formal a su misión en el País.



