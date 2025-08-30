Anticipan impulso en la carga refrigerada

El mercado mexicano de transporte refrigerado ha visto un impulso por la creciente demanda de productos perecederos y farmacéuticos, a pesar de los problemas geopolíticos que hay, advirtió Thermo King, empresa especializada en sistemas de control de temperatura de transporte.

José Carlos Gómez, director de Ventas LAR Norte de la firma, comentó que el valor de la industria refrigerada en México es de 300 millones de dólares anuales, que engloba equipos de transporte, refrigeración, cajas, entre otros.

La cual, dijo, tiene un crecimiento sostenible de entre 4 y 5 por ciento anual, y a pesar de los temas geopolíticos la expectativa de crecimiento para la industria es positiva por la demanda creciente de productos perecederos y farmacéuticos.

Así como de otras industrias como la de los cosméticos y fauna viva, lo que genera la necesidad de transporte con temperatura controlada, mencionó.

De acuerdo con la firma se prevé que el mercado mexicano de transporte refrigerado alcance los 440.3 millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.59 por ciento durante el período 2025-2033.