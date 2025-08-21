Delfina Gómez inaugura extensión de la Plaza Galerías Metepec

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que el Estado de México se ubica como líder nacional en generación de empleos, con 138 mil 701 puestos creados de septiembre de 2023 a junio de 2025.

Durante la inauguración de la extensión de la Plaza Comercial Galerías Metepec, la mandataria señaló que este crecimiento económico responde a la confianza de los inversionistas y al trabajo coordinado con los municipios, el Gobierno federal y el sector privado.

"Este liderazgo no es casualidad, es resultado de muchas manos y de la confianza de inversionistas que ven en nuestra tierra un espacio seguro y con futuro", destacó Gómez Álvarez.

La gobernadora detalló que en tiendas departamentales se han invertido más de 4 mil millones de pesos, lo que coloca al Estado de México como la entidad con el mayor número de tiendas en operación del país, con 328 establecimientos que generan empleo diariamente.

En el mismo periodo, la entidad ha captado una inversión total de 140 mil 155 millones de pesos, consolidándose como un polo de atracción empresarial y comercial en el país.

Con su ampliación, Galerías Metepec se posiciona entre los cinco centros comerciales más grandes de México, al sumar una extensión de 964 metros cuadrados, con 269 tiendas, restaurantes y áreas de entretenimiento infantil. De acuerdo con la administración del centro, recibe un promedio de 1.6 millones de visitantes al mes.

Por su parte, Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, informó que de las casi 900 mil unidades económicas instaladas en la entidad, el 50% corresponde al sector comercio, que aporta una cuarta parte del PIB estatal.

Agregó que, junto al sector servicios, ambos rubros representan casi el 70% de la economía mexiquense. Para sostener esta dinámica, señaló que la actual administración implementa una estrategia de promoción a la inversión, con certeza jurídica, disponibilidad de servicios, vinculación laboral y educativa, además de estímulos fiscales y no fiscales.

"Desde pequeñas empresas, productores y artesanos hasta grandes inversionistas, dirigimos acciones a todos ellos, protegiendo la inversión y velando por la generación de empleo", sostuvo.

Al evento asistieron Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo; Enrique Güijosa Hidalgo, director general en El Puerto de Liverpool; Israel Ramos Dorantes, director de Comercialización Inmobiliaria en El Puerto de Liverpool; Jacobo Apichoto Palermo, director Ejecutivo Jurídico y de Cumplimiento en El Puerto de Liverpool; y Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec.