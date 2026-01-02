Sectur destaca crecimiento turístico y derrama económica

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que el crecimiento del turismo en México no se ha concentrado únicamente en los destinos de playa, sino que se ha fortalecido a partir de la diversificación de experiencias culturales y recreativas que ofrecen las distintas entidades del país, lo que ha permitido alcanzar cifras históricas en número de visitantes y derrama económica.

Cifras récord en turismo internacional y nacional

"Son récords turísticos, pero no sólo en destinos de playa, eso es lo más importante, sino también en destinos culturales y de diferentes segmentos, donde la ocupación beneficia a muchísimas familias. El turismo es una economía circular, por lo que felicito a todos los estados; son las experiencias las que hacen que la gente se quede más días y pernocte mucho más", subrayó la funcionaria.

Al presentar los indicadores más recientes del sector, Rodríguez informó que entre enero y octubre de 2025 México recibió 38.4 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento del 5.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Impacto del turismo en la economía mexicana

En cuanto al turismo nacional, detalló que se registraron 92.6 millones de viajeros, cifra que refleja un crecimiento de 3.3 por ciento respecto a 2024, lo que confirma una recuperación sostenida y una mayor movilidad interna.

Respecto a los mercados emisores, la titular de Sectur indicó que Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de turistas internacionales, al concentrar el 67.3 por ciento del total, seguido de Canadá, con un crecimiento de 11.4 por ciento. También destacó el aumento de visitantes provenientes de Italia (14.8 por ciento), China (10.6 por ciento) y Corea (11 por ciento).

Diversificación de experiencias turísticas en México

Asimismo, Josefina Rodríguez anunció que el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) alcanzó los 2.71 billones de pesos en 2024, lo que equivale al 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y representa un crecimiento de 2.5 por ciento en comparación con el año previo. Finalmente, sostuvo que estos resultados reflejan el impacto positivo de la diversificación turística y la coordinación con los gobiernos estatales para fortalecer al sector como uno de los motores clave de la economía nacional.