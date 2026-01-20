FMI confirma el pronóstico de crecimiento para México

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2025, al estimar una expansión del producto interno bruto (PIB) de 1.5%, de acuerdo con la actualización de enero de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés). El organismo advirtió que el desempeño estará sujeto a riesgos derivados de tensiones comerciales que podrían recrudecerse y prolongar la incertidumbre global.

¿Qué pronostica el FMI para la economía mexicana en 2025?

En el informe titulado Economía global: Estable en medio de fuerzas divergentes, dado a conocer desde Bruselas, el FMI reiteró la previsión que había publicado en octubre pasado, cuando ajustó ligeramente al alza su estimación para México desde el 1.4% que tenía en abril. Para 2027, el organismo anticipa una recuperación moderada, con un crecimiento de 2.1%, lo que representa una mejora marginal de 0.1 puntos porcentuales.

El Fondo alertó que la economía mundial enfrenta riesgos asociados a tensiones políticas y geopolíticas que podrían afectar los mercados financieros, las cadenas de suministro y los precios de las materias primas. A pesar de ello, mejoró su previsión de crecimiento global para 2025 a 3.3%, un incremento de 0.2 puntos porcentuales, aunque mantuvo sin cambios su estimación de 3.2% para 2027.

Detalles sobre el crecimiento global y su impacto en México

En el caso de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, el FMI revisó al alza su pronóstico para 2025 en 0.3 puntos porcentuales, hasta 2.4%, mientras que para 2027 recortó ligeramente su expectativa a 2%. Para Canadá, prevé un crecimiento de 1.6% en 2025 y de 1.9% en 2027, mientras que China alcanzaría una expansión de 4.5% este año y de 4% el próximo, impulsada por incentivos fiscales a la inversión.

Riesgos económicos que enfrenta la economía mundial

Finalmente, el FMI destacó que el aumento de la inversión en tecnología, incluida la inteligencia artificial, podría compensar parcialmente los efectos negativos de los cambios en las políticas comerciales, especialmente en América del Norte y Asia.