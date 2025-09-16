Libra el aguacate vaivén comercial

La industria del aguacate en Jalisco mantiene su crecimiento en exportaciones a la Unión Americana pese a la incertidumbre comercial y rumbo a la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), cuyo proceso al interior de los países ya comenzó y se prevé que llegue a punto con la reunión trilateral de julio del 2026. José Manuel Mendoza, director general del Grupo Los Cerritos, dedicado a la producción y exportación de aguacate y berries -arándano, zarzamora, frambuesa y fresa-, explicó que los aranceles no han representado un obstáculo gracias a que el aguacate está considerado dentro del tratado.