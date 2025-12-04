Aumentan casos de gusano barrenador en México

Con un incremento de 5.2% de los casos de gusano barrenador, en los últimos 11 días y un acumulado de 11 mil 516 casos, no hay recursos adicionales a sanidad animal para el 2026.

Las cifras muestran que en México se tienen contabilizados ocho mil 415 casos en bovinos, mil 451 caninos, 604 suinos, 564 equinos, 311 ovinos, 42 caprinos, 28 felinos domésticos, 12 aves, tres en fauna silvestre y 86 humanos, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

¿Qué medidas se están tomando ante el gusano barrenador?

Lo que significó que de 90 casos activos que se tuvieron del 17 de junio pasamos a 894 casos activos para el 3 de diciembre. Esta situación mantiene cerradas las fronteras desde el 11 de mayo de 2025 a la fecha, lo que significó la pérdida de mil 300 millones de dólares de divisas al dejarse de exportar más de un millón de cabezas de ganado sin exportar, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Ello porque el precio de cada cabeza que se exporta es de mil 200 dólares, mientras que en el mercado nacional se vende a 900 dólares, por lo que se estima que los ganaderos obtienen 400 millones de dólares menos que si exportaran las cabezas de ganado.

Impacto económico del gusano barrenador en la ganadería

El director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, dijo que el problema está en que se debería de destinar mayores recursos al control sanitario para el 2026 a fin de que se logre abrir la frontera estadounidense a las exportaciones de ganado mexicanas. Sin embargo hay omisión gubernamental de destinar fondos específicos a la sanidad, a pesar de que es el punto más crítico que se enfrenta al subir los casos de gusano barrenador.

"No es aceptable que se disminuya el presupuesto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), porque esto pone en riesgo la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios nacionales y el mercado de exportación e importación", dijo Anaya a EL UNIVERSAL.

"Con la Sanidad del país no se juega, es inaceptable que, ante una emergencia que pone en riesgo a la ganadería y al abasto de alimentos, no se destinen recursos adicionales y suficientes a Senasica", expuso GCMA en un comunicado.

Ese falta de presupuesto para sanidad se da a pesar de que México acumula 11 mil 516 casos, de los que se controlaron 10 mil 622, pero siguen 894 focos activos. Con los mayores casos registrados en Chiapas con cinco mil 47 casos, Oaxaca mil 618 casos y Veracruz mil 493 casos.