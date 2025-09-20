Retraso legal frena fiscalía contra tortura

Aunque el Congreso local y Ayuntamientos ya aprobaron la creación de una Fiscalía contra tortura en Jalisco, esta disposición legal no puede ejecutarse por falta de promulgación en el Periódico Oficial del Estado.

El 29 de mayo, ante un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Legislativo estatal aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tortura en el Estado y, una vez que entrara en vigor, se otorgaría plazo de 180 días naturales para que diputados hicieran adecuaciones a leyes secundarias.

Al tratarse de una reforma constitucional, la creación de la Fiscalía contra tortura requería el aval de al menos 63 de los 125 Ayuntamientos del Estado, lo cual se consiguió y fue validado por el Congreso el 27 de agosto; sin embargo, la minuta de decreto aún no se divulga en el Periódico Oficial del Estado y, por tanto, no puede correr el plazo para ajustar la legislación secundaria.

"Habrá alguna razón por la que no se ha publicado (minuta sobre Fiscalía contra tortura), es lo que tendremos que verificar, ese y otros temas que seguramente están en el proceso posterior a lo que resuelve el Legislativo", declaró este viernes el coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado.

"Al día de hoy (viernes) efectivamente, por lo menos al día de hoy no tengo conocimiento que se hubiese publicado, habrá alguna razón para ello; nosotros cumplimos con nuestro proceso legislativo y habrá que darle seguimiento al tema, a ese y a muchos otros", añadió.