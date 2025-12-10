México suma 13 patrimonios culturales reconocidos por Unesco

A fin de salvaguardar las prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) crea cada año la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Qué tradiciones han sido reconocidas por Unesco?

Pero, ¿cuántas declaratorias tiene México y cuáles son?

Según la página oficial de la Unesco, luego de que esta reconociera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa, México queda con 13 costumbres en la lista.

En 2023 declaró el bolero: identidad, emoción y poesía hecho canción.

En 2019 declaró los procesos artesanales para la elaboración de Talavera en Puebla y Tlaxcala.

En 2018 declaró la romería de Zapopan.

En 2016 declaró la charrería, tradición ecuestre en México.

En 2012 declaró las artes indígenas del pueblo totonaca de Veracruz.

En 2011 declaró el mariachi, música de cuerda, canto y trompeta.

En 2010 los parachikos, la cocina tradicional mexicana y la pirueka.

En 2009 declaró la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado.

Así como la ceremonia y ritual de los voladores.

Detalles sobre las declaratorias de patrimonio cultural en México

Estas declaratorias no solo destacan la riqueza cultural de México, sino que también promueven el turismo y la conciencia sobre la importancia de preservar estas tradiciones. La inclusión en la lista de Unesco es un reconocimiento que impulsa a las comunidades a mantener vivas sus costumbres y prácticas.

Impacto de las tradiciones culturales en la identidad mexicana

Cada una de estas tradiciones refleja la diversidad y el patrimonio cultural de México, contribuyendo a la identidad nacional y fortaleciendo el sentido de pertenencia entre las comunidades. La Unesco continúa trabajando para asegurar que estas expresiones culturales sean valoradas y preservadas para las futuras generaciones.