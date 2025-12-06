Alza del 13% al salario, ahorro para gobierno

El incremento del salario mínimo en México del 13% traerá un mayor costo laboral para los empleadores, pero permitirá al gobierno reducir recursos destinados al Subsidio al Empleo (Supe), coincidieron expertos fiscalistas. La medida busca mejorar los ingresos de los trabajadores de menores percepciones, aunque también genera efectos secundarios sobre otros salarios y obligaciones patronales.

¿Qué implicaciones tiene el aumento del salario mínimo?

Rolando Silva, especialista en fiscalidad, alertó sobre el efecto de “cascada inversa”, ya que el aumento al salario de empleados de menor rango puede acercarlo al de supervisores, obligando a las empresas a ajustar los sueldos de todos los niveles. Esto implicará un desembolso adicional, especialmente para las pequeñas empresas, que representan la mayoría del sector productivo en el país.

Repercusiones fiscales del incremento del salario mínimo

Desde el punto de vista fiscal, el ajuste también tendrá repercusiones. Con cerca de cinco millones de trabajadores percibiendo el salario mínimo, los gobiernos locales verán incrementos en la recaudación del impuesto sobre nómina, al tiempo que deberán absorber mayores costos por prestaciones como vacaciones, prima vacacional y cuotas de seguridad social.