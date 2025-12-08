Cargos extra en vuelos salvan a las aerolíneas

Aunque es posible encontrar promociones de vuelos desde 600 pesos a destinos turísticos, el costo final del viaje suele incrementarse de forma considerable al agregar servicios como maleta documentada, selección de asiento o alimentos a bordo, los cuales pueden triplicar el precio original del boleto.

Impacto de los servicios adicionales en el costo de vuelos

De acuerdo con la consultora IdeaWorksCompany, en 2025 las aerolíneas obtendrán alrededor de 157 mil millones de dólares a nivel mundial por concepto de servicios complementarios o ancillaries, lo que representa un aumento de 5.7% respecto al año pasado. Estos ingresos ya equivalen a 15.7% del total del sector, frente a 9% registrado en 2016.

Los ancillaries incluyen cobros por equipaje documentado, equipaje adicional, selección de asiento, transporte de mascotas, comida a bordo, acceso a salas VIP, seguros de viaje, alquiler de autos y reservaciones de hotel. En algunas aerolíneas, estos servicios llegan a representar hasta 62% de sus ingresos totales.

Crecimiento de ingresos por servicios complementarios en aerolíneas

En México, Volaris reportó que los ingresos por servicios adicionales crecieron 4.7% durante el tercer trimestre de 2025, al ubicarse en 56 dólares por pasajero, lo que ya representa 56% de sus ingresos totales. En el caso de Viva Aerobus, los ancillaries aumentaron 8.1% en el mismo periodo, alcanzando 313 millones de dólares y 47% de su facturación.