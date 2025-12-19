Paraguas en el metro provoca cortocircuito

Un paraguas que cayó a las vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro provocó un cortocircuito, lo que obligó al retiro de un tren para su revisión, informó la autoridad capitalina. El incidente ocurrió la noche del miércoles en la estación Merced, sin que se reportaran personas lesionadas.

Acciones de la autoridad tras el incidente

De acuerdo con el STC, el objeto cayó a la zona de vías justo al paso del convoy, lo que generó una falla eléctrica al hacer contacto con la barra guía. Por seguridad, el tren fue desalojado y retirado de la circulación en la terminal Pantitlán, para posteriormente ser trasladado a talleres, donde se revisa su estado conforme a los protocolos establecidos.

Detalles confirmados sobre el cortocircuito

El incidente no dejó heridos, pero se activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los usuarios. La revisión del tren es parte de las medidas preventivas que el STC implementa ante situaciones de riesgo.