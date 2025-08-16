Proponen prisión preventiva por corrupción inmobiliaria

Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal del Partido del Trabajo, propuso incluir la corrupción inmobiliaria en el catálogo de faltas que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La iniciativa, que el mes pasado fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, analiza modificar el artículo 19 de la Constitución, que enlista los delitos por los que el Ministerio Público podría solicitar prisión preventiva.

"Para efectos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el delito de corrupción inmobiliaria se considerará como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, dada su gravedad", detalla el proyecto del petista.

Desde el año pasado, el Código Penal para la Ciudad de México ya contempla la tipificación de la corrupción inmobiliaria, misma que define como el "permitir la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley".

En su exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que sólo el 57.1 por ciento de los mexicanos viven en una vivienda propia pagada, mientras que el 16.4 por ciento habitan una vivienda rentada y el 14.2 por ciento, una prestada.

"Estos datos reflejan cómo el acceso a la vivienda remarcan las desigualdades en nuestro país, se manifiesta en la disparidad de acceso a una vivienda adecuada, con diferencias en la calidad, ubicación y seguridad de los hogares. Esto se traduce en desigualdades económicas, sociales y de salud para las personas afectadas", expuso.

El diputado advirtió de una creciente tendencia en los precios de vivienda en varios estados a lo largo de la República, y destacó los delitos del Cartel Inmobiliario "dirigidos por militantes del Partido Acción Nacional" en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.