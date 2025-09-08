PAN en el Senado exige castigo por red de huachicol fiscal

La bancada del PAN en el Senado de la República exigió que se llegue hasta arriba y se castigue a todos los responsables de la red de huachicol fiscal que urdieron altos mandos de la Secretaría de Marina.

Ricardo Anaya, coordinador del grupo, afirmó que la herencia más oscura que dejó a México el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador fue la complicidad con el crimen organizado.

Del caso de huachicol fiscal se ha sabido de la captura de dos sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda, del asesinato de denunciantes y del pago de millonarios sobornos a marinos en los puertos para que dejaran pasar buques.

"Hoy se confirma lo que el PAN ha venido denunciando: los vínculos de Morena con el crimen organizado no son un accidente, son un patrón. Durante años López Obrador mintió. Siempre dijo que había acabado con el huachicol, pero hoy sabemos que la corrupción no terminó, al contrario: aumentó bajo su Gobierno", aseguró Anaya.

"Hoy queda demostrado que Morena abrió la puerta al crimen organizado, lo dejó entrar a las aduanas y lo dejó manejar el negocio del huachicol. La mentira del sexenio de López Obrador fue prometer acabar con la corrupción, pero la verdad es que fue el sello de su gobierno. El PAN exige que se llegue hasta arriba, que se castigue a todos los responsables. México no aguanta más gobiernos que se digan del pueblo pero que en realidad gobiernan para el crimen".

Anaya dijo que mientras que López Obrador presumía combatir el robo de combustible, en realidad se montó una red criminal que cobró millones de pesos por cada barco de huachicol que entraba al País.

"No se trató de casos aislados. Fue un sistema. Fue complicidad desde el poder", sostuvo.

"Reconocemos que se estén haciendo detenciones, pero lo decimos con claridad: si hoy se actúa, no es por voluntad del Gobierno, es por la presión internacional. Hoy queda claro: Morena no combatió al crimen, Morena se convirtió en su socio. Y esa es la herencia más oscura que dejó López Obrador a este País".