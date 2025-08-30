Reabren auditorías en Pemex por sobornos a ex funcionarios

El Gobierno federal reabrió cinco auditorías relacionadas con presuntos sobornos a ex funcionarios de Pemex, luego de que autoridades de Estados Unidos exhibieran las investigaciones que la petrolera conocía desde abril de 2024.

Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la revisión se centra en tres ex servidores públicos, entre ellos un ex directivo del área de Abasto de Exploración y Producción que dejó la empresa productiva del Estado en diciembre de 2021.

"En el combate a la corrupción no habrá impunidad, así se trate de ex funcionarios de alto nivel. Estas auditorías se habían cerrado en la administración pasada, pero con nueva información aportada por Estados Unidos, se decidió reabrirlas para deslindar responsabilidades", declaró Sheinbaum.

Las investigaciones, explicó la Mandataria, forman parte de un intercambio de información con autoridades de ese país, que alertaron sobre transferencias y contratos presuntamente inflados para beneficiar a particulares.

El 11 de agosto, el Departamento de Justicia de EU reveló cargos contra dos ejecutivos mexicanos residentes en Texas por otorgar 150 mil dólares en sobornos a los tres funcionarios de Pemex.