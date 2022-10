Corren a Dresser de Zócalo; 'no me dejaron hablar', responde

Tras marchar desde Tlatelolco, junto con colectivos de desaparecidos de Guanajuato e integrantes de Amnistía Internacional, Dresser colaboró a desplegar una manta contra la militarización en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Al detectarla, un grupo de jóvenes comenzó a gritarle al asegurar que su participación fue para provocarlos, y otros más se unieron expresando que ella no debía estar en esa movilización.

"¡Nadie te quiere, fuera, fuera Denise!", "No es tu lucha burguesa, regrésate al ITAM, regrésate a Polanco" y "¡Eres panista, neoliberal!", fueron algunos de los gritos.

Al mismo tiempo que le gritaron, el grupo de jóvenes no permitió que la politóloga contestara.

'No es la primera vez que asisto a marcha, no me dejaron hablar'

En entrevista, Dresser aseguró que quería decirle a los quejosos que estudiaran la historia de México y que esta no era la primera vez que asistía a esta marcha, pues lo ha hecho en distintos sexenios.

"Ir hoy no era novedad ni distinto a lo que hice en otros sexenios, me parecía esta vez tenía más relevancia por la militarización acelerada y profundizada de este Gobierno, y que no hemos aprendido las lecciones del 68, la impunidad persiste, un Ejército que sigue actuando en opacidad, Gobierno tras Gobierno", dijo a Grupo REFORMA.

"Cuando llegamos al Zócalo nos detuvimos para estirar la manta y un grupo de cinco personas, jóvenes, empezaron a gritarme burguesa, defensora del viejo régimen, de los saqueadores, nunca alzaste la voz del 68, ni los muertos de Ayotzinapa. De golpe borrando mi trayectoria de 30 años, de marchar con padres de Ayotzinapa, de hacer pase de lista durante años, de marchar contra despenalización del aborto, le han creído a la narrativa falsa que el Presidente y la 4T han dicho contra mí".

Asimismo, aseguró que decidió retirarse de la explanada por petición de Amnistía Internacional y porque le aseguraron que, de no hacerlo, los reclamos podrían tornarse más violentos, lo cual afectaría a otras personas.

"Gritaron fuera Televisa, me parece una de las ironías más grandes, es el que recibe una de las tajadas más grandes de la publicidad de este Gobierno y pasé varios años de mi vida peleando contra la Ley Televisa, en su encarnación 1 y 2, primero en sexenio de Fox y luego en sexenio de Peña Nieto", añadió.

"Quería decirles jóvenes pónganse a estudiar la historia de su País, el 68 fue un movimiento a favor de la pluralidad, democracia, en contra del pensamiento único, en contra del partido único, a favor del derecho a tener derechos, no me están cancelando a mí, están cancelando el espíritu democrático que impulsó el 68".