Propietarios de palcos del Estadio Azteca ganan lucha por acceso al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO — Después de una disputa de 18 meses, los propietarios de los palcos de lujo del Estadio Azteca podrán utilizarlos en la Copa del Mundo de 2026 sin tener que pagar extra, anunció el director del estadio el viernes.

A diferencia de los otros dos estadios en México que albergarán partidos el próximo año, el Azteca tenía un problema con los propietarios de los palcos. Ellos pedían que se respetara un acuerdo que data de la construcción del estadio hace seis décadas, que les otorgaba acceso ilimitado a sus asientos por 99 años.

"Hemos finalizado o estamos en la etapa final de detalles que nos ponen en posibilidad de hacer el anuncio oficial para garantizar a los dueños el uso y el acceso durante el Mundial", afirmó el director del estadio, Félix Aguirre, afirmó en una entrevista en Radio Fórmula.

"Fue un proceso largo, les agradecemos la paciencia, a FIFA y a los titulares".

Para ayudar a financiar la construcción del estadio en la década de 1960, el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo vendió palcos a inversores privados por 115,000 pesos, o alrededor de 9,000 dólares en ese momento, otorgando a los propietarios derechos para usarlos durante 99 años. Eso incluyó el acceso durante las Copas del Mundo de 1970 y 1986 en México.

Sin embargo, los propietarios de los palcos estaban preocupados por el acceso para la Copa del Mundo del próximo año debido a que las reglas de la FIFA requieren que tome el control de los estadios de la Copa del Mundo 30 días antes del primer partido y hasta siete días después del último.

El Azteca albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo y otros cuatro juegos.

"Finalmente la justicia prevaleció y también el estado de derecho", expresó Roberto Ruano, el secretario de una asociación de propietarios de palcos. "Nosotros no estábamos dispuestos a negociar, los contratos se hacen para cumplirse. Hay que agradecerle a Emilio Azcárraga porque los compromisos y contratos no se rompen y él intervino en este arreglo que es justo".

El estadio, con capacidad para 83.000 asientos, está siendo renovado y ha tenido un cambio de nombre por patrocinio.

Aguirre añadió que Ollamani, la empresa propietaria del estadio, va a pagar a la FIFA el costo de esos palcos, pero no reveló la cantidad.

El director del estadio agregó que los propietarios de los palcos recibirán un anuncio oficial con los requisitos de acceso más tarde.

"Hay temas como estacionamiento, el ingreso de alimentos y bebidas y Fan ID que tendrán que hacerse para ingresar con los cuales no estamos de acuerdo, pero vamos a respetarlos", añadió Ruano.