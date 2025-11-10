Claudia espera que inversión en el Mundial impacte en futbol femenil

Más allá de regalarle un boleto a una joven mexicana para acudir a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca que el impacto del próximo Mundial — a celebrarse en Norteamérica — tenga repercusiones positivas en el futbol femenil, que ha crecido de forma importante en nuestro país.

Toda la inversión en infraestructura para una Copa del Mundo, que se anticipa incluyente, tiene como meta crecer el interés de la juventud de México en el deporte. Desde su perspectiva como mujer, Sheinbaum recordó que en sus años de juventud no existían espacios para la práctica del futbol; y ahora como mandataria de un país enteramente apasionado al balompié, busca revertir esta situación.

"Ha crecido mucho el futbol femenil en nuestro país y nuestro interés es que siga", mencionó la presidenta de México. "Esto que vamos a presentar posteriormente de la cantidad de canchas en todo el país y los mundialitos que vamos a desarrollar, queremos que no se quede solo de enero a junio cuando inicie el Mundial, sino después", agregó.

¿Cuál es el contexto de la inversión en futbol femenil?

México anunció recientemente su candidatura para ser sede — junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica — del Mundial Femenil del 2031, misma que sería confirmada hasta abril del 2026, a días de iniciar el Mundial varonil.

"Queremos que después siga el deporte en nuestro país y particularmente el futbol. Es parte de la programación y del desarrollo que tenemos a partir del futbol. Esa efervescencia que se genera cuando todos vemos los partidos, en particular de la selección, queremos que continúe, que no solamente se quede en el Mundial", concluyó Sheinbaum.