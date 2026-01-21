EU da prioridad a citas de visa para titulares de boletos

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara al próximo Mundial 2026 en junio, la embajada de Estados Unidos en México anunció prioridad en cita de visas para las personas titulares de los boletos.

Acciones de la embajada de EE. UU. para titulares de boletos

"¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EU", destacó.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, explicó que, si se compró un boleto directamente a la FIFA, se puede optar por el FIFA PASS: "Esto te dará acceso a una cita de entrevista prioritaria cuando solicites tu visa".

Detalles sobre el FIFA PASS y citas prioritarias

La embajada estadounidense aclaró que todas las personas solicitantes de visa están sujetas a evaluaciones y deben cumplir con los requisitos para obtener la visa.

Requisitos para obtener la visa de Estados Unidos

Para cualquier duda, puso a disposición las cuentas de @travelgov, del Departamento de Estado.