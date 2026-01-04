SEP anuncia realización de Copa Escolar Nacional de Futbol

En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la realización de la Copa Escolar Nacional de Futbol. Contará con la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad.

"México aprovechará este gran evento internacional para fomentar la actividad física permanente, la convivencia y los hábitos saludables entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país", expresó.

¿Qué es la Copa Escolar Nacional de Futbol?

A través de un comunicado, destacó que las escuelas serán el punto de partida de esta iniciativa nacional, que busca motivar a las y los estudiantes a practicar deporte, fortalecer valores y generar un espíritu deportivo permanente desde edades tempranas.

Detalló que la Copa Escolar Nacional de Futbol contará con la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, quienes competirán en etapas escolares, regionales y nacionales, con una convivencia sin precedentes en todo el territorio nacional.

Detalles sobre la participación de estudiantes

Subrayó que la gran final se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de México.

Afirmó que el futbol es una poderosa herramienta de integración social, ya que promueve el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la resiliencia. Señaló que cada cancha escolar representa una oportunidad para que las y los estudiantes descubran sus capacidades, fortalezcan su autoestima y vivan experiencias formativas y recreativas.

Precisó que este torneo dará inicio este año y se realizará de manera anual, con un enfoque incluyente, donde el protagonismo recaerá en las y los estudiantes, sin distinción, desde quienes ya practican el deporte hasta quienes buscan iniciarse en él. Enfatizó que el objetivo no es identificar al mejor futbolista, sino promover la convivencia, la amistad y la formación de valores dentro y fuera de la cancha.

Impacto del futbol en la educación y valores

El secretario de Educación Pública invitó a todas las comunidades educativas a participar e inscribirse una vez que se publique la convocatoria nacional en los canales oficiales de la SEP, reiterando que el deporte escolar es una plataforma de aprendizaje, identidad y bienestar que dejará un legado duradero.