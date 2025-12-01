SSPC prevé coordinación más eficiente con Godoy

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que la coordinación con Alejandro Gertz Manero durante su tiempo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) siempre fue buena, y aseguró que con la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho se espera fortalecer aún más la colaboración entre ambas instituciones.

"Con el doctor Alejandro Gertz Manero siempre tuvimos una excelente coordinación, ahora con la encargada de despacho, Ernestina Godoy, buscamos fortalecer la coordinación... Ahora, con la reestructuración que Ernestina Godoy está comenzando a hacer, estamos todavía en una mejor coordinación", resaltó el funcionario en conferencia de prensa.

García Harfuch detalló que algunos de los miembros clave del equipo de Godoy, como César Oliveros, designado titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y Héctor Elizalde Mora, quien encabezará la Agencia de Investigación Criminal, ya habían trabajado anteriormente con ella, lo que contribuirá a una coordinación más efectiva.

El secretario también se refirió a la investigación sobre Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, y aseguró que no existen indicios de que dinero del crimen organizado haya financiado el concurso. "No tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal... La investigación derivó en 13 órdenes de aprehensión realizadas en coordinación con la FGR", señaló.

Sobre la desaparición de dos agentes de la SSPC en Jalisco, García Harfuch indicó que se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina para localizarlos y detener a los responsables. "Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento, no hemos dejado de buscarlas", afirmó.

El funcionario aseguró que se han encontrado indicios que permitirán avanzar en la investigación y, eventualmente, en la detención de quienes participaron en la desaparición de los agentes. Las diligencias se mantienen activas y coordinadas entre todas las instituciones involucradas.

Con estas declaraciones, García Harfuch buscó reafirmar la transparencia y efectividad de la SSPC en la coordinación con la FGR y otras autoridades, así como descartar cualquier vinculación de actividades ilícitas con eventos públicos de alto perfil como Miss Universo.