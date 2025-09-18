Pólizas de seguros de pipa están vigentes, confirma AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que ya se verificó la vigencia de las pólizas y que las coberturas aplican para atender a las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

A una semana de ocurrido el hecho, el organismo explicó que actualmente se está dando la coordinación entre autoridades, transportista responsable y las aseguradoras involucradas para proceder a los pagos correspondientes, siempre en los términos y dentro de las coberturas que establecen las pólizas contratadas.

De acuerdo con la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, se está a la espera de que se determine la responsabilidad civil de la empresa Transportadora Silza, para ejecutar los pagos.

La directiva precisó que las pólizas activas son el seguro propio de la pipa, transporte de material peligroso y responsabilidad civil.

"Es diferente a un seguro de gastos médicos donde tú realmente tienes el poder de asistir a un hospital y que el seguro, a través de sus convenios pague todo. Aquí el seguro de responsabilidad civil lo contrata, en este caso, la empresa, la gasera, pues para resarcirse de los posibles impactos económicos que pueda sufrir ella cuando tiene que resarcir a las víctimas; y pues, es muy importante que se establezca en cada uno de los casos la responsabilidad", dijo.

En ese sentido, reiteró que las compañías aseguradoras ya se han puesto en contacto con la empresa involucrada en el incidente, por lo que es muy importante, ver cuál es la responsabilidad que tiene la transportadora de gas LP.