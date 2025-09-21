Plan México-Canadá busca beneficios económicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Gobiernos de México y Canadá trabajarán para impulsar el Plan de Acción pactado esta semana, buscando garantizar resultados económicos en los años venideros, aseguró Anita Anand, Ministra de Relaciones Exteriores canadiense.

A través de una publicación en redes sociales, la funcionaria destacó el fortalecimiento en áreas como la minería, la energía y la seguridad. "Junto con el Ministro De La Fuente espero impulsar el Plan de Acción Canadá-México, centrado en energía, minería, inteligencia artificial, seguridad y defensa para obtener resultados económicos reales en los próximos años", expresó en X.

El jueves, el Primer Ministro Mark Carney visitó México junto con miembros de su gabinete -Anand incluida-, así como integrantes del sector empresarial, y sostuvieron una serie de reuniones en Palacio Nacional.

"Canadá y México tienen una oportunidad única de construir una relación más fuerte para el crecimiento económico compartido. Durante nuestra visita a la Ciudad de México, promovimos el comercio, la inversión y la prosperidad económica en América del Norte", señaló Anand este sábado.