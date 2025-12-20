EU elogia avances de México en seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió este viernes la cooperación del gobierno de México en el combate a los grupos delictivos y al narcotráfico, al asegurar que el país realiza más esfuerzos en materia de seguridad que en cualquier otro momento de su historia, aunque subrayó que aún quedan pendientes por atender.

¿Qué acciones está tomando México contra el narcotráfico?

Durante una conferencia de prensa en Washington D.C., Rubio destacó en español la coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que existe una colaboración activa entre ambos países para enfrentar lo que calificó como "la amenaza más primordial de la región", en referencia al crimen organizado transnacional.

El funcionario estadounidense reconoció también el trabajo conjunto con otros países de América Latina, como El Salvador, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Panamá, particularmente en operaciones de seguridad en el Pacífico y el mar Caribe, pero hizo una mención especial a México por los esfuerzos recientes en el fortalecimiento institucional y el combate a la violencia.

Detalles sobre la colaboración entre Estados Unidos y México

Rubio sostuvo que Estados Unidos, Canadá y México enfrentan amenazas comunes y que la violencia del crimen organizado impacta directamente a las instituciones mexicanas. Aseguró que, por esa razón, el gobierno mexicano ha optado por aliarse con Washington para hacer frente a estas organizaciones criminales.

Impacto del crimen organizado en la seguridad de México

Finalmente, el secretario de Estado rechazó cualquier posibilidad de negociar con los cárteles de la droga y afirmó que su gobierno considera estas actividades criminales como una amenaza a la seguridad nacional. Señaló que Estados Unidos se reserva el derecho de utilizar todos los recursos a su alcance para proteger sus intereses y mantener la cooperación con sus aliados en la región.