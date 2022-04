Convierten asamblea sobre la reforma eléctrica en mitin a favor de AMLO

Ante unos 80 mil asistentes al Monumento a la Revolución –según el cálculo de la Secretaría de Gobierno capitalino–, la morenista también aprovechó el micrófono para lanzarse, por enésima vez, contra consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), siempre sin mencionar sus nombres:

"No toleran la consulta popular. ¡Ah, pero eso sí, nunca vieron la compra del voto! Bajaron candidatos de la contienda por su parecer personal, sin argumentos legales y esconden las casillas para que la gente no participe. No difunden, pero eso sí, ganan más que el presidente de la República".

Pese a que, antes de la concentración masiva de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la resolución del INE, en el sentido de que Sheinbaum y López Obrador han incumplido las medidas cautelares para no difundir la consulta y advirtió que podría haber sanciones en su contra, la mandataria capitalina lanzó arengas en favor del ejercicio y del tabasqueño:

"¿Qué va a pasar el próximo domingooo? ¡No oigoooo! ¿Qué va a pasar el próximo domingooo?... Hoy quien pone a consulta su mandato, a revocación, solo puede ser un presidente valiente que sabe que el pueblo lo quiere. ¡El presidente Andrés Manuel López Obrador!

Rodeada de funcionarios del gobierno federal como el vocero Jesús Ramírez y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, así como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y otros militantes morenistas, Sheinbaum alzó el tono de su voz y siguió:

"Desde aquí, desde este Monumento a la Revolución, le decimos que no lo van a vencer las calumnias, ¡nada!, porque tiene un pueblo que lo acompaña. ¡El presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo!".

Los gritos de miles que llegaron por su propio pie o en autobuses de transporte concesionado desde diversas alcaldías de la Ciudad de México, respondieron en coro "¡No estás solo, no estás solo!".

La jefa de gobierno se fue de largo y recordó que López Obrador propuso que los consejeros electorales sean electos por el pueblo de México. "¡Levanten la mano los que estén de acuerdoooo!", pidió, pero ante la poca respuesta, solo completó: "¡Qué viva la democracia!".

"Con reforma se gana esperanza"

Antes de desviar su discurso al tema de la consulta de revocación de mandato, Claudia Sheinbaum habló de las virtudes de la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador y trató de desmentir las críticas de los opositores.

"Se ha dicho que la reforma es en contra del medio ambiente. ¡Falso! Que no habrá certidumbre para la inversión. ¡Falso! Que se viola el Tratado con Estados Unidos y Canadá. ¡Falso! ¿Qué ganamos con la reforma del presidente López Obrador? Soberanía, bienestar, futuro, esperanza", dijo.

Entonada y conocedora del tema, siguió: "¿Queremos energías renovables? Por supuesto que sí, pero sin el saqueo de las tierras de los campesinos. ¿Queremos energías limpias? Por supuesto que sí, pero no a costa de subsidiar la transmisión a las grandes trasnacionales".

Luego, pidió aplausos a "los legisladores que van a votar el ´Sí´ a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El llamado a todas y a todos los legisladores es a que hagan historia".