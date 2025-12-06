Abuso digital de menores aumenta a niveles récord

La difusión de conversaciones en un chat de Telegram donde se compartían fotografías sexualizadas de una estudiante oaxaqueña encendió alertas en redes y entre autoridades locales. El Colectivo DLR, un grupo de activistas que combate la violencia digital, fue quien dio a conocer el material, que mostraba comentarios sexuales sobre la menor y revelaba que algunas imágenes provenían de sus propios familiares.

¿Qué revelan las conversaciones en Telegram?

Tras la exposición de los mensajes, la Fiscalía de Oaxaca inició una investigación y comenzó a entrevistar a estudiantes de dos preparatorias de la capital. El director del Colectivo DLR, Andy Torres, advierte que este caso es apenas una muestra del aumento de denuncias: de unas 50 diarias en 2020, ahora el equipo recibe entre 800 y 1.000 reportes por día.

Acciones de la Fiscalía de Oaxaca ante el caso

Aumento de denuncias de violencia digital en Oaxaca

