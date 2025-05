Claudia Sheinbaum habla con Trump sobre aranceles al acero, aluminio y autos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la conversación telefónica que sostuvo la mañana de este jueves con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre los aranceles al acero y aluminio, así como de la industria automotriz.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que habrá otras llamadas con el mandatario estadounidense.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que no se habló sobre la revisión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Va haber otras llamadas. En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles.

"Recuerden que nosotros en el caso del automotriz tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo", dijo.

"¿Hablaron sobre la revisión al T-MEC?", se le preguntó.

"No, todavía no llegamos en esos temas. Es algo que el secretario de Economía sí ha estado hablando con sus homólogos, pero todavía no llegamos a esos temas. Estamos, en particular, hablando del tema del acero, del aluminio, automotriz", dijo.