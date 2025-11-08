Anuncia Sheinbaum convenios con Francia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México y Francia firmaron convenios de colaboración en materia científica, diplomática y cultural.

Durante la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera mandataria mexicana detalló que entre estos acuerdos está el intercambio temporal simultáneo del Códice Azcatitlán y el Códice Boturini, el primero será exhibido en México y el segundo en Francia.

"Son fundamentales en la relación entre Europa y México; representan la memoria viva de nuestra historia, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad.

"La grandeza cultural de México no se mide únicamente por su pasado, sino por la fuerza con la que ese pasado sigue dando sentido a nuestro presente y orientando nuestro porvenir."

Ambos mandatarios concretaron la colaboración en materia ambiental, derechos de las mujeres y movilidad académica entre ambas naciones.

En conferencia de prensa conjunta, la jefa del Ejecutivo federal recordó que en 2026 se renovará el tratado comercial con la Unión Europea en el marco de los 200 años de relación diplomática con Francia. Agradeció al pueblo francés y a su presidente por la cooperación y el compromiso compartido con la cultura, la relación de igualdad y la justicia histórica.

"Presidente Macron, su visita simboliza una nueva etapa en la relación entre México y Francia, una etapa marcada por el entendimiento mutuo, el diálogo franco y la voluntad de construir juntos un porvenir de paz, desarrollo y justicia entre nuestras naciones y para el mundo entero."



