Lanza IMPI bot para combatir piratería de tabaco

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la legalidad y prevención de delitos e infracciones administrativas relacionadas con la propiedad industrial, como la "piratería" de tabaco y el contrabando; este tiene como objetivo mejorar las capacidades del IMPI y crear mecanismos conjuntos para promover la seguridad, la justicia y la transparencia en la protección de la propiedad industrial.

Como parte de los acuerdos, el Observatorio Nacional Ciudadano donó al IMPI un asistente virtual llamado IMPIBot, el cual operará a través de WhatsApp.

¿Qué funciones tiene el IMPIBot?

El agente conversacional tiene como objetivo combatir la "piratería" de tabaco, ya que 1 de cada 5 cigarros comercializados en México es pirata. Entre otras de sus funciones se encuentran:

- Verificación instantánea de marcas registradas sin necesidad de consultar bases de datos manuales.

- Acceso a información actualizada de fuentes oficiales.

- Prevención de fraudes, al identificar productos falsificados mediante imágenes.

- Asistencia regulatoria, que ayuda a evitar sanciones por comercialización de productos ilegales.

- Atención automatizada de preguntas frecuentes sobre los procesos del IMPI.

- Difusión de noticias y actualizaciones sobre decomisos y nuevas regulaciones.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Santiago Nieto, director del IMPI, destacó que este convenio refuerza el compromiso del instituto para promover la legalidad y la observancia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información y contribuyan a combatir la circulación de mercancías ilegales.