Lanza IMPI bot para combatir piratería de tabaco

Lanza IMPI bot para combatir piratería de tabacoEl IMPI y el Observatorio Nacional Ciudadano buscan mejorar la legalidad en la propiedad industrial con un nuevo asistente virtual.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la legalidad y prevención de delitos e infracciones administrativas relacionadas con la propiedad industrial, como la "piratería" de tabaco y el contrabando; este tiene como objetivo mejorar las capacidades del IMPI y crear mecanismos conjuntos para promover la seguridad, la justicia y la transparencia en la protección de la propiedad industrial.
Como parte de los acuerdos, el Observatorio Nacional Ciudadano donó al IMPI un asistente virtual llamado IMPIBot, el cual operará a través de WhatsApp.
¿Qué funciones tiene el IMPIBot?
El agente conversacional tiene como objetivo combatir la "piratería" de tabaco, ya que 1 de cada 5 cigarros comercializados en México es pirata. Entre otras de sus funciones se encuentran:
- Verificación instantánea de marcas registradas sin necesidad de consultar bases de datos manuales.
- Acceso a información actualizada de fuentes oficiales.
- Prevención de fraudes, al identificar productos falsificados mediante imágenes.
- Asistencia regulatoria, que ayuda a evitar sanciones por comercialización de productos ilegales.
- Atención automatizada de preguntas frecuentes sobre los procesos del IMPI.
- Difusión de noticias y actualizaciones sobre decomisos y nuevas regulaciones.
¿Cuál es la reacción de los involucrados?
Santiago Nieto, director del IMPI, destacó que este convenio refuerza el compromiso del instituto para promover la legalidad y la observancia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información y contribuyan a combatir la circulación de mercancías ilegales.