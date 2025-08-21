Cómo protegerte de ofertas laborales falsas: Recomendaciones de la Secretaría de Trabajo

Con el objetivo de prevenir fraudes y proteger a las personas durante la búsqueda de empleo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) emitió una serie de recomendaciones para identificar ofertas laborales falsas o fraudulentas y evitar riesgos para las personas postulantes.

Esto como parte de los principios del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que "reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la protección de quienes buscan empleo".

¿Cómo prevenirte?

La dependencia recomendó usar plataformas oficiales y visitar agencias seguras, así como recurrir a portales autorizados como el Portal del Empleo del Servicio Nacional de Empleo y otras páginas de gobierno como https://trabajo.cdmx.gob.mx.

De manera presencial, recordó, se puede acudir a la Agencia de Empleo "Tecpantli Icpac".

Además, pidió verificar empresas y vacantes, comprobar que tengan redes sociales oficiales, página web y teléfonos de contacto. "La falta de estos medios es motivo de desconfianza", aseguró.

Señaló que es necesario investigar la reputación de la empresa, realizando búsquedas en internet con palabras clave como opiniones, fraude o experiencias.

La Secretaría del Trabajo local aseveró que es esencial proteger los datos personales, creando un correo exclusivo para postulaciones y evitar incluir información sensible en el currículum, como la dirección completa.

Así puedes protegerte de ofertas de empleo falsas o fraudulentas

· Informar sobre entrevistas: avisar a alguien de confianza sobre el lugar y la hora de la cita, y de ser posible, compartir la ubicación en tiempo real.

· Desconfiar de ofertas poco realistas: sospechar si prometen sueldos demasiado altos, tareas muy simples o si no requieren experiencia ni referencias.

· Prevenir riesgos de traslado: tener cuidado con propuestas en zonas remotas de otros estados donde ofrezcan recoger a la persona en centrales camioneras, ya que podría ser un caso de trata de personas.