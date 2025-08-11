Defiende propiedad cultural en Oaxaca

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarría lamentó la controversia generada por las sandalias Oaxaca Slip-On, elaboradas en colaboración con Adidas, luego de que el Gobierno de Oaxaca lo acusara de apropiación cultural.

En tanto, la familia Aquino, que ha elaborado huaraches de generación en generación en el municipio de Villa Hidalgo Yalálag, en Oaxaca, manifestó su desacuerdo por la forma en la que se han apropiado de sus diseños.

Anunció que se reunirán con artesanos del poblado para determinar las acciones que tomarán para la reparación del daño.

Recordó que mientras ellos elaboran de 15 a 18 pares por semana, las empresas globales trabajan en masa restándole importancia al trabajo artesanal.