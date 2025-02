Cuauhtémoc Blanco no pedirá licencia ante petición de desafuero

El ex Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que no pedirá licencia como diputado federal ante petición de desafuero y llegará hasta las últimas consecuencias.

"No voy a pedir licencia. Que siga el proceso de desafuero", aseguró en un mensaje a medios.

Ante la denuncia por violación que presentó su media hermana, lo que motivó la solicitud de desafuero, el ex futbolista acusó una extorsión y negó que la mujer sea su familiar.

Según la acusación, Nidia Fabiola "N", quien se identificó como media hermana del ex Mandatario estatal, señaló que fue violada por éste en 2023 en la Residencia Oficial del Estado.

Además, acusó hostigamiento laboral y presiones cuando se desempeñó en un cargo dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

"Mira aquí está la denuncia de mi hermano primero, porque primero se le acercaron a él para pedirle un millón de pesos en el mes de mayo, en el mes de mayo fue la denuncia que presentó mi hermano por extorsión porque la señora se le se retira el cargo, luego la señorita en represalia metió una denuncia de violación", afirmó Blanco.

"Ella no es nada mío, tenemos los mismos apellidos, ella es hermana de mi hermano mayor, que les quede muy clarito no es nada mío".

El legislador sostuvo que tiene la conciencia tranquila.

"Yo no tengo ningún problema, hay que esperar lo que diga el Congreso. Yo no tengo problema de si me desafueran o no me desafueren, mi conciencia está tranquila y no estoy amparado y no tengo por qué. El que nada debe, nada teme. Aquí estoy dando la cara", expresó.