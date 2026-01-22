Incumplen gasolineras control anti huachicol

Cerca de 40% de las gasolineras afiliadas a la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes) incumple con los controles volumétricos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mecanismo clave para combatir el huachicol, informó el sector empresarial.

¿Qué declaró Ampes sobre el incumplimiento en gasolineras?

Aldo H. Vargas Rodríguez, consejero de Ampes, explicó que el nivel de incumplimiento puede ser mayor en otros segmentos, ya que en el caso de los autoabastos alcanza hasta 80%, y en la distribución de gas LP u otros energéticos las irregularidades podrían ser aún más elevadas.

Acciones del gobierno federal contra el huachicol

El directivo reconoció que los esfuerzos del gobierno federal para frenar la venta ilegal de combustibles han comenzado a reflejarse en mayores requerimientos regulatorios y en un incremento de inversiones por parte de las empresas para cumplir con la normatividad vigente.

Crecimiento de proveedores de estaciones de servicio en 2025

Por su parte, el presidente de Ampes, Ricardo Quiroz Hernández, señaló que estas acciones han impulsado la actividad de los proveedores de estaciones de servicio, que en 2025 registraron un crecimiento anual de entre 3 y 5%, cifra que se prevé se repita durante 2026.