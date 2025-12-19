Sader activa operativo contra las plagas en esta temporada vacacional

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reforzó los controles sanitarios en puertos, aeropuertos y fronteras del país con motivo del periodo vacacional de fin de año, con el objetivo de evitar el ingreso de plagas y enfermedades que pongan en riesgo la producción agroalimentaria nacional.

Acciones de la autoridad para proteger la producción agroalimentaria

Como parte de estas acciones, la dependencia activó el programa de inspección turística, por lo que exhortó a los viajeros a revisar con anticipación qué alimentos pueden ingresar legalmente a México. Las autoridades recordaron que no todos los productos de origen animal, vegetal, acuícola o pesquero están permitidos, aun cuando sean para consumo personal.

Productos permitidos y restricciones para viajeros en México

Entre los productos vegetales que sí pueden ingresar al país se encuentran frutas y hortalizas deshidratadas sin semilla, especias secas como canela, vainilla o clavo, café tostado o molido, harinas de cereales y legumbres, nueces sin cáscara, hierbas medicinales secas y tabaco deshidratado, siempre que estén libres de plagas y en empaque íntegro.

En cuanto a productos de origen animal, están permitidos los quesos madurados empaquetados, así como mantequilla, crema, jamones y embutidos industrializados que cuenten con sello sanitario, aunque las cantidades y condiciones varían según el producto. También pueden ingresar pescados enlatados o procesados para consumo humano, siempre que estén sellados y sin signos de deterioro.