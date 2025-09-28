Sin seguridad social 86% de jornaleras agrícolas

CIUDAD DE MÉXICO.- El 90 por ciento de las alrededor de 368 mil jornaleras agrícolas en el País labora sin contrato escrito y 86.6 por ciento no cuenta con seguridad social, advierte un informe de la Red de Mujeres por el Trabajo Justo (Unidas) presentado este jueves.

A pesar de que, por ley, todas las personas trabajadoras agrícolas deben estar afiliadas al IMSS, denuncia, las empresas del sector recurren a mecanismos corruptos y fraudulentos para evitar su registro.

“Optan por otorgar ‘pases’ u ‘órdenes’ para la atención en el IMSS”, apunta.

“Esta práctica extendida crea una falsa sensación de aseguramiento, ya que sólo proporciona atención médica eventual y no genera derechos para los otros seguros del IMSS, ni cotizaciones para pensión”.

En tanto, alerta el informe Sembrando el Cambio, las jornaleras agrícolas enfrentan diversos riesgos laborales, que incluyen lesiones o enfermedades asociadas a una actividad física intensiva, golpes de calor y exposición a plaguicidas dañinos para la salud, entre otros.

Y además de la carga laboral, señala, la mayoría de ellas debe asumir la de los cuidados de sus hijos, padres e incluso suegros, sin prácticamente ningún respaldo de instituciones públicas.