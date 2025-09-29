Falla nueva licitación de flota para distribución de medicamentos en el IMSS

El IMSS Bienestar quiere contratar una flota para distribución "a último kilómetro" de medicamentos y material de curación, pero la licitación para conseguirla nuevamente fracasó.

Esta flota, aparentemente, sería adicional o complementaria a la que ya está operando en el nuevo programa Rutas de la Salud, en el que colaboran los Gobiernos de 23 Secretarías de salud estatales afiliadas al IMSS Bienestar.

La paraestatal Birmex convocó el 15 de agosto a licitación en tiempos recortados para contratarle al IMSS Bienestar un servicio de logística para reparto en todas las unidades médicas que heredó, en los cuatro meses que restan de 2025.

Sin embargo, de las seis regiones en las que se dividió el servicio, Birmex sólo pudo contratar a una empresa, llamada Rombo Logística, que distribuirá en la zona noreste del País, según el fallo emitido el 3 de septiembre.

Para otras tres regiones, Birmex desechó las cotizaciones que recibió, que sólo fueron de una empresa en cada zona, mientras que para dos más, en el centro y occidente, no hubo ofertas de interesados.

Cabe recordar que, el pasado 23 de junio, el IMSS-Bienestar declaró desierta una licitación propia para rentar entre 108 y 256 unidades chasis de 1.5 a 2 y de 3.5 a 4 toneladas, con las que planeaba crear una flota de distribución con sus propios choferes.

En esa ocasión, las empresas interesadas, que incluían a varias de las arrendadoras más grandes del País, se quejaron por los plazos recortados para conseguir y adaptar los vehículos.

El servicio que ahora pedía Birmex requería aportar 24 tráileres con caja refrigerada y 24 con caja seca, 30 camiones de 3.5 toneladas con caja refrigerada, 78 camiones con caja seca, 97 pick ups con caja seca, 35 pick ups con caja refrigerada. Para el norte y sureste del País también se estaban solicitando ferris y lanchas o pangas para reparto en sitios como Isla Mujeres, Cozumel y Holbox.

La empresa Rombo Logística recibirá entre 97 y 272 pesos por cada kilómetro que recorran sus unidades, una forma de cobro que parece novedosa respecto de contratos de distribución de medicamentos de los últimos años, que se calculaban por pieza o por peso.

La actual administración parece haber abandonado, o al menos ha matizado, el modelo de contratos de distribución con grandes empresas transportistas como Grupo Traxión, que predominó en la segunda mitad del sexenio pasado.

Incluso el IMSS ordinario está rentando una flota de hasta 67 vehículos usados para distribución, que está operando con su propio personal, luego de descartar un proyecto para un contrato de arrendamiento por tres años de una flota de hasta 268 vehículos en el periodo de 2025 a 2028, por los altos precios que ofertaban las empresas.

Los vehículos son utilizados para el programa Rutas de la Salud, el cual busca garantizar el abasto de medicamentos en clínicas y hospitales del IMSS Bienestar en los 23 estados que están afiliados a ese servicio de salud.