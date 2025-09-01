Internet móvil de la CFE: ¿Cómo tener el servicio desde 95 pesos?Descubre los planes de recarga mensuales, semestrales y anuales de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para acceder a internet móvil a precios accesibles.
¿Cansado de pagar demasiado por internet? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una propuesta que puede interesarte. A través de su filial "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", la empresa busca cerrar la brecha digital con un servicio de internet y telefonía móvil a precios muy accesibles. Te contamos todo lo que necesitas saber.
Es un proyecto de la CFE para ofrecer acceso a internet en todo México, especialmente en las zonas más alejadas. Su objetivo principal es garantizar que todos los mexicanos tengan derecho a estar conectados con un servicio de alta calidad y a bajo costo, sin plazos forzosos.
El servicio se adapta tanto si ya tienes un celular compatible como si necesitas un equipo para conectarte.
- Solo SIM/eSIM: Si tu celular es compatible con la red 4.5 G de la CFE, solo necesitas adquirir una SIM o eSIM.
- Con equipo MiFi: Si necesitas un módem portátil para conectar varios dispositivos (celulares, tablets, laptops), puedes adquirir un equipo MiFi por $1,145 pesos, que ya incluye una SIM y 5 GB por 30 días.
Este plan incluye un módem portátil MiFi, el envío, y un mes de servicio con 5 GB de datos.
- Costo: $1,145 MXN
Los planes de recarga se dividen en tarifas mensuales, semestrales y anuales, lo que te permite elegir la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
- CFE Internet Móvil 5 GB
Mensual: $95
Semestral: $510
Anual: $1,010
- CFE Internet Móvil 10 GB
Mensual: $165
Semestral: $915
Anual: $1,770
- CFE Internet Móvil 20 GB
Mensual: $265
Semestral: $1,560
Anual: $3,025
- CFE Internet Móvil 30 GB
Mensual: $365
Semestral: $2,080
Anual: $4,050
- CFE Internet Móvil 50 GB
Mensual: $450
Semestral: $2,600
Anual: $5,090
Contratar el servicio de la CFE es muy sencillo. Solo sigue estos 4 pasos:
1. Verifica la cobertura: Asegúrate de que el servicio esté disponible en tu localidad a través del portal de CFE.
2. Elige tu modalidad: Decide si quieres solo la SIM/eSIM o el paquete con el módem MiFi.
3. Realiza la compra: Puedes comprar el servicio en línea en el sitio web de CFE o en puntos de venta autorizados.
4. Activa y recarga: Una vez que tengas tu equipo o SIM, actívalo y realiza la recarga del plan que elegiste.