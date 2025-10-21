IMSS Bienestar anuncia contratación de mil 330 médicos especialistas

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, presentó el programa "Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar" en el cual, a partir de este mes se contratar a mil 330 médicos y médicas especialistas, así como 2 mil 267 enfermeras y enfermeros.

En el Informe del Gabinete de Salud, el titular del IMSS Bienestar detalló que a partir de este mes se estarán incorporando 247 anestesiólogos, 237 cirujanos, 152 ginecólogas y ginecólogos, 134 especialistas en urgencias, 96 pediatras, 68 traumatólogos, y 59 médicos internistas.

"El día de hoy presentamos el programa `Más especialista, Más enfermeras, Más Bienestar´. Es una campaña de fortalecimiento a lo más valioso del IMSS Bienestar: sus profesionales de la salud.

"A través de esta estrategia se van a incorporar mil 330 médicas y médicos especialistas, así como 2 mil 267 enfermeras y enfermeros a nuestra institución", dijo.

Indicó que también se contratarán a especialistas en neonatología, neurocirugía, radioncología, hematología, y en neurología pediátrica.

En Palacio Nacional, Alejandro Svarch Pérez afirmó que estas nuevas contrataciones permitirán ampliar las capacidades en hospitales comunitarios, generales y de alta especialidad reduciendo los tiempos de espera, y sobre todo, afirmó, garantizando servicios de calidad totalmente gratuitos.

resultado de un reclutamiento planificado y de mucho conocimiento de las necesidades del territorio.

Señaló que 486 hospitales serán beneficiados con estas contrataciones de especialistas y enfermeras.