Faltan choferes bilingües

Algunas empresas de transporte de carga que tienen operaciones en México y EU tienen parada parte de su flota por falta de operadores bilingües, aseguró Roberto Pérez Levy, presidente del Cluster Logístico de Nuevo León.

Parte del impacto de las medidas implementadas por EU de limitar las visas a choferes y la exigencia inmediata del inglés ha sido un alza en los costos laborales de las empresas porque en algunos casos han tenido que contratar a choferes estadounidenses para poder circular en ese país.

"De mis colegas (transportistas) no conozco a una empresa que no tenga un porcentaje de camiones sin operador por el tema del inglés", sostuvo Pérez Levy.

Refirió como ejemplo el caso de su empresa, que llegó a tener detenido hasta el 30% de las mil 250 unidades que tiene por falta del inglés en los operadores.

Sin embargo, ese porcentaje ya se redujo al 10% porque contrató a operadores estadounidenses, lo que implicó un aumento de 25% en sus costos laborales.

"Teníamos como 150 americanos, ahorita ya tenemos 400, son como 250 los que hemos contratado".

Durante el relanzamiento del Cluster Logístico, Rómulo Mejía, delegado en Monterrey de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), también expresó su preocupación por las medidas de EU, que afectan no sólo a los choferes con visa B1, de larga distancia, que van de México a todo EU y Canadá, sino también a los transfers en la frontera.