Sufre sector industrial primera baja en 5 años

De enero a julio pasado, la actividad industrial del País acumuló una disminución

de 1.2 por ciento anual de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi, lo que significó su primera contracción en cinco años para un periodo similar.

El comportamiento en la producción industrial se

derivó de variaciones desfavorables en tres de sus cuatro grandes componentes, destacando el hundimiento

de 7.8 por ciento anual

de la minería en los primeros siete meses del año