Sufre sector industrial primera baja en 5 años

Sufre sector industrial primera baja en 5 añosINEGI revela cifras desestacionalizadas que muestran una disminución en la producción industrial en México.
De enero a julio pasado, la actividad industrial del País acumuló una disminución
de 1.2 por ciento anual de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi, lo que significó su primera contracción en cinco años para un periodo similar.
El comportamiento en la producción industrial se
derivó de variaciones desfavorables en tres de sus cuatro grandes componentes, destacando el hundimiento
de 7.8 por ciento anual
de la minería en los primeros siete meses del año
en curso.
