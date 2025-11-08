Sener colabora para frenar el huachicol

La Secretaría de Energía (Sener) está fortaleciendo las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir el contrabando de combustibles, también llamado huachicol fiscal.

“Desde nuestra atribución nosotros estamos trabajando para proporcionar la información y los elementos de solidez que permitan la instalación o la integración de carpetas mucho más fuertes para poder combatir el ilícito de manera profunda en términos generales”, indicó Luz Elena González, titular de la Sener.

¿Qué acciones está tomando la Sener?

En su comparecencia en el Senado de la República, explicó que con la modificación de la normatividad fue posible incluir la obligatoriedad en la trazabilidad de cada tramo de la cadena de valor del transporte de hidrocarburos. “Esto va a permitir también poder atajar estas conductas y poder tener información que permita integrar de mejor manera estos expedientes”, aseguró la funcionaría al ser cuestionada por senadores de oposición.

¿Cuál es el impacto de estas medidas?

La implementación de estas acciones busca no solo fortalecer la lucha contra el huachicol fiscal, sino también mejorar la transparencia y responsabilidad en el manejo de los hidrocarburos en el país. La Sener se compromete a trabajar en conjunto con la FGR para asegurar que las investigaciones sean más efectivas y se logren resultados tangibles en la reducción de este ilícito.