Aprehenden a aliado de dueño de Miss Universo

Jacobo Reyes León, alias "Yaicob", fue detenido este martes y quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de acuerdo con el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades lo identifican como presunto líder de una red de contrabando de combustible y armas que operaba a través de la frontera sur del país.

¿Quién es Jacobo Reyes León?

De acuerdo con las investigaciones federales, Reyes León es señalado como socio de Raúl Rocha Cantú, propietario de la organización Miss Universo, y como una de las figuras centrales en un entramado empresarial utilizado para el tráfico ilegal de hidrocarburos desde Guatemala hacia distintos puntos del país, principalmente Querétaro.

La carpeta de investigación refiere que el detenido contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en una conspiración criminal relacionada con el trasiego de combustible, actividades que habrían sido financiadas mediante empresas fachada para encubrir el origen ilícito de los recursos.

Detalles sobre la red de contrabando

Las autoridades también señalan que Reyes León tenía a su cargo la supervisión de las operaciones logísticas y el enlace con actores políticos y judiciales, con el objetivo de garantizar la operación de la red y evadir acciones legales en su contra.

Acciones de la Fiscalía contra la red criminal

Actualmente, Jacobo Reyes León permanece bajo custodia de la FEMDO, mientras el Ministerio Público Federal integra los elementos necesarios para determinar su situación jurídica y avanzar en las investigaciones contra los demás presuntos integrantes de la red de contrabando.