Guardia Nacional detiene a dos individuos con arsenal en Sonora





HERMOSILLO, Son

Agentes de la Guardia Nacional, detuvieron en la frontera de Sonoyta, Sonora, a dos personas, una de nacionalidad estadounidense y un mexicano, en posesión de un arsenal.

Los guardias federales, en coordinación con oficiales de Comercio Exterior, inspeccionaron una camioneta con placas del estado de Arizona, Estados Unidos de América, en la Aduana de Sonoyta.

Durante la revisión localizaron una ametralladora calibre 50 mm, 10 fusiles de asalto, 3 armas cortas, 64 cargadores para diferentes armas, 14 mil cartuchos para fusil de asalto y una mira telescópica.

Los detenidos, el material bélico y el automotor quedaron a disposición del ministerio público, para continuar con las investigaciones.