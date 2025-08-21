Noticias

Embajada de Estados Unidos en México desmiente reapertura de asilo político

Embajada de Estados Unidos en México enfatiza cierre de frontera y desmiente información falsa sobre asilo político.
  • Por: El Universal
  • 21 / Agosto / 2025 - 07:36 p.m.
  • COMPARTIR
Embajada de Estados Unidos en México desmiente reapertura de asilo político

Ante publicaciones falsas que circulan en redes sociales, la embajada de Estados Unidos en México rechazó la reapertura del asilo político y alertó por contrabandistas que buscan estafar a las personas.

La embajada estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, dijo que la frontera permanece cerrada.

"Estamos al tanto de los volantes falsos que circulan y afirman que el asilo político en Estados Unidos está abierto nuevamente. Eso es FALSO", señaló.

"Los contrabandistas sólo quieren tu dinero y ponen tu vida en peligro", advirtió al hacer un llamado contra los "coyotes". Insistió en no confiar en traficantes "ni en rumores", e informarse siempre a través de canales oficiales del Gobierno de Estados Unidos.

EL MAÑANA RECOMIENDA