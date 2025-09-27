Cita jueza a comparecer al contraalmirante de Marina

Fernando Farías Laguna, el contralmirante de la Marina prófugo de la justicia por la red de huachicol fiscal en las aduanas, fue citado a comparecer para el próximo 1 de octubre, a las 9:00 horas, ante la jueza de Control con residencia en el penal El Altiplano, Nancy Selene Hidalgo Pérez, quien libró la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la causa penal 325/2025.

En caso de que no asista, la suspensión provisional que la titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, Emma Cristina Carlos Ávalos, concedió al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para no ser detenido, quedará sin efecto y con ello la Fiscalía General de la República lo podrá capturar.

La jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Nancy Selene Hidalgo Pérez, en cumplimiento al requerimiento realizado por la jueza de Amparo Emma Cristina Carlos Ávalos, informó "que la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa al proceso penal 325/2025, en cuanto al aquí quejoso Fernando Farías Laguna, fue señalada para las 9:00 horas del 1 de octubre del año en curso; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar".

Según acuerdos publicados en listas de amparo, el pasado 17 de septiembre Farías Laguna pagó la garantía de 49 mil pesos para que la suspensión provisional se mantenga vigente y el 24 de septiembre notificó a la jueza de Distrito que sus cuentas bancarias y las de sus familiares fueron bloqueadas.

Por lo que, solicitó una medida de seguridad, en cuanto a la garantía, la fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente para que pueda acceder al beneficio de gozar de su libertad durante el proceso penal que se le sigue en su contra.

Le niegan copias de orden de captura

Hace unos días, Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, negó copia certificada de la orden de aprehensión en su contra a Farías Laguna, presunto cabecilla de la red de huachicol fiscal que operaba en las aduanas marítimas, desde la Secretaría de Marina, junio con su hermano Manuel Roberto, actualmente preso.

La jueza rechazó la solicitud del contralmirante, puesto que no ha comparecido ante la jueza que libró el mandamiento de captura en su contra, además de que tiene carácter de reservado y confidencial, puesto que no sólo concierne a él sino a otros 12 coacusados en lo que parece ser el mayor caso de corrupción de la historia reciente del país.

En acuerdo derivado del amparo 813/2025 promovido por el sobrino político del almirante Ojeda Durán, la jueza afirmó que otorgarle copia certificada al contralmirante Fernando Farías Laguna, podría afectar la investigación de la FGR, en la causa penal 325/2025, en la que se le imputa delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

"(...) no se observa que haya comparecido ante la autoridad del proceso que se le sigue, aunado a que del análisis de la orden de aprehensión reclamada se advierte que inmiscuye a personas diversas al aquí justiciable, por lo que en este supuesto opera la reserva o confidencialidad de dicha información, al no ser concerniente únicamente al quejoso; pues de lo contrario se le permitiría tener acceso a constancias que tienen el carácter de reservadas, con lo cual se contravendrían disposiciones de orden público, respecto a las cuales su difusión podría afectar la investigación de los hechos con apariencia de delito", resolvió la jueza.

En cuanto al acceso a las pruebas aportadas por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de Control, la jueza pidió a Fernando Farías consultar la información en la sede de su Juzgado de Distrito, en día y horario hábil, a efecto que manifieste lo que a su interés convenga; siempre y cuando acredite que compareció ante la autoridad del proceso que se sigue en su contra.



