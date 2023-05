TEPJF va por nueva investigación contra "corcholatas" de Morena

La denuncia se realizó contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard por su participación en un evento masivo en Toluca, Estado de México, el 12 de abril de 2022.

El evento se realizó en el marco del arranque de los procesos electorales en Coahuila y Estado de México, previo a la definición de los candidatos a la gubernatura.

En su análisis, la Sala Especializada determinó que las expresiones de las "corcholatas" pudieron trascender a la ciudadanía, ya que se realizó en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, Estado de México, y se difundió en redes sociales.

No obstante, señaló que no se acreditó una sistematicidad por lo que no existen elementos suficientes para afirmar que el evento forme parte de una estrategia de promoción anticipada a partir de una planificación coordinada, con objetivos claros y predefinidos.

Sin embargo, tras la resolución de la Sala Superior, se tendrá que llevar a cabo un nuevo análisis del caso.