Consultan con familiares plan de rescate de mineros

"Hoy se les va presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento, entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos, si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos, si no, pasado mañana, estamos cuidando eso, no estamos tomando decisiones sin consultar a los familiares", dijo.

Este miércoles, Protección Civil informó que el equipo técnico encargado de los trabajos de rescate de los 10 mineros evalúa tres alternativas para entrar a la mina El Pinabete, priorizando la seguridad de los rescatistas.