Ambientalistas denuncian daños en el Golfo de México por petróleo

Más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras y organizaciones ambientales de Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco denunciaron que, pese a los reportes presentados ante el gobierno federal, las afectaciones en el Golfo de México asociadas a la actividad petrolera persisten sin atención efectiva en el territorio.

¿Qué declararon las comunidades sobre la contaminación?

En un comunicado, aseguraron que los impactos se repiten de manera cotidiana y dañan tanto a los ecosistemas costeros como a la salud y a la economía de las comunidades que dependen del mar. Asimismo, advirtieron que el problema tiene una dimensión regional y no puede entenderse como hechos aislados, ya que en las cuatro entidades mencionadas se registran daños similares en pesquerías, manglares, playas y especies marinas protegidas.

Las comunidades recordaron que desde octubre hicieron un llamado público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para proteger de manera integral el Golfo de México. El pronunciamiento se realizó previo a la COP-30 y buscó advertir que los conflictos ambientales en la región continúan sin resolverse.

Acciones del gobierno ante las denuncias de ambientalistas

Pero, tras el arribo de chapopote registrado el pasado 16 de diciembre en playas de Alvarado, Veracruz, el reclamo se intensificó pues ese día las manchas de hidrocarburo alcanzaron zonas de trabajo pesquero y áreas costeras utilizadas de manera cotidiana por las comunidades locales, episodio que les confirmó que la contaminación sigue ocurriendo sin medidas preventivas eficaces ni respuestas inmediatas en territorio.

Frente a estos señalamientos, la respuesta institucional, dijeron, se ha limitado a asegurar que se mantienen labores de supervisión y que la regulación busca garantizar altos estándares ambientales y "para las comunidades, ese discurso no se refleja en la realidad cotidiana que viven en sus territorios".

Impacto en la salud y economía de las comunidades costeras

Así, las organizaciones volvieron a exigir al gobierno federal frenar la extracción de hidrocarburos en aguas profundas y someras, obligar a las empresas responsables a reparar los daños y garantizar que las comunidades participen de forma directa en el diseño de las estrategias de protección ambiental. También pidieron una reunión urgente con autoridades federales para construir, de manera conjunta, estrategias de protección del Golfo de México pues indicaron que más de 15 millones de personas que habitan los estados costeros merecen un modelo de desarrollo que proteja los ecosistemas marinos y garantice la continuidad de sus formas de vida ligadas al mar.

ONGs firman petición contra extracción de hidrocarburos

Entre las organizaciones firmantes de la petición se encuentran el Consejo Consultivo de Tortugueros de Campeche, que agrupa nueve campamentos, el Campamento Tortuguero Laguna de Términos, Ecoguardianes de la Laguna de Términos, el Comité de Manejo de la Zona de Refugio Pesquero Punta del Tigre y la cooperativa de mujeres pescadoras Las Bonitas de Alvarado. Además, el colectivo juvenil Rebirthreef, el Colectivo Altepee, el Colectivo de Comunicación Comunitaria La Ruta Salvaje, la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, integrada por 15 colectivos de Veracruz, Campeche y Tabasco, Territorios Diversos para la Vida y habitantes de la comunidad del Bosque, en Tabasco.