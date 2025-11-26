Día de Acción de Gracias impulsa consumo de pavo en México

A pesar de ser una festividad anglosajona, el Día de Acción de Gracias -o Thanksgiving en inglés- en México se incrementa la celebración de esta fecha y con ello el consumo de carne de pavo.

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) indicó que este festejo se convirtió en uno de los meses de mayor consumo de este tipo de proteína. El organismo del sector privado expuso que "el mes de noviembre representa el segundo periodo del año con mayor consumo de pavo, gracias a la preparación anticipada de cenas familiares y eventos corporativos que han adoptado esta tradición estadounidense".

¿Cuál es el crecimiento del consumo de pavo en México?

De acuerdo con Comecarne, el consumo de pavo en México creció 6.9% en 2024, al pasar de 162 mil 574 toneladas en 2023 a 173 mil 786 toneladas. Durante noviembre se presenta uno de los meses con mayor ingesta de pavo, representando 9% del total anual, confirmando el papel de esta festividad en la más dinámica del consumo estacional.

¿Cómo se satisface la demanda de pavo en México?

En un comunicado, el Consejo agregó que, aunque hay producción de pavo en Yucatán, Puebla y el Estado de México, la mayor demanda se atiende con importaciones de pavo. En 2024 se importó el 89% del consumo total del país, equivalente a 155 mil toneladas, que llegaron mayoritariamente de Estados Unidos, seguido de Brasil y Chile.

Comecarne añadió que el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, se incorporó a otras fechas que ya se adoptaron en México como el Halloween y la Pascua, lo que genera efectos en el comercio, la gastronomía y el consumo estacional.