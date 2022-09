Consulta sobre Ejército en calles es un hecho; será en 2023

En conferencia, el Mandatario adelantó que este martes Adán Augusto López, tutular de Segob, dará a conocer los términos del ejercicio que no se llamará "consulta" y reiteró que no será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación.

"¿A quién le afecta que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar el programa, no se le va a llamar consulta, porque se le va a buscar el marco legal apropiado.

"No queremos que participe el INE porque nos va a pedir mucho dinero: viáticos, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces no, así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los Gobernadores, los presidentes municipales, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos todos todos".